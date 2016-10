FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Präsidiumsmitglied Yves Mersch hat vor einer zu aggressiven Senkung der Leitzinsen gewarnt. Ein solcher Schritt könne den Bankensektor in Europa belasten. Auf einer Rede in Luxemburg sagte Mersch, es könne zwar niemand mehr sagen, dass die Null der niedrigste Punkt für die Zinsen sei. Es gebe aber eine Grenze, wie tief diese abgesenkt werden könnten. Die sei dann erreicht, wenn die Kosten für den Bankensektor den Nutzen überwögen.

Viele Banken hatten die Europäische Zentralbank (EZB) dafür kritisiert, die Zinsen in den Negativbereich gesenkt zu haben. Der Einlagenzins beträgt aktuell minus 0,4 Prozent. Banken müssen also dafür bezahlen, wenn sie Gelder bei der EZB parken. Die minus 0,4 Prozent bezeichnete Mersch als "gemäßigt negativ". Er würde aber davor zurückscheuen, in den "deutlich negativen" Bereich zu gehen.

October 03, 2016

