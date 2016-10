Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) hat den führenden Systemintegrator MAVERICK Technologies übernommen, um sein Domänenwissen zu erweitern und um besser innovative Lösungen für Steuerung und Informationen für Kunden in Branchen wie Chemie, Nahrungs- und Genussmittel sowie Öl und Gas liefern zu können. Durch die Übernahme wird die Expertise von Rockwell Automation bei zentralen Verfahren und Batchanwendungen gestärkt, damit die Kunden des Unternehmens ihre Produktivität steigern und bei Lösungen für Prozesssteuerung und Informationsverwaltung auf globaler Ebene wettbewerbsfähiger sein können.

"Lösungen für industrielle Steuerung und Informationen sind effektiver, wenn sie aus einer engen Zusammenarbeit zwischen einem kompetenten Zuieferer und dem Benutzer hervorgehen", sagte Ken Champa, Senior Vice President Steuerungsprodukte und -lösungen bei Rockwell Automation. "Durch die Verbindung unserer internationalen Führungsposition im Bereich Industrieautomatisierung mit der plattformunabhängigen Domänenexpertise von MAVERICK können unsere Kunden Komplexitäten reduzieren und produktiv wie nie zuvor werden."

Diese Übernahme stärkt die Wachstumsstrategie von Rockwell Automation, wonach über das vernetzte Unternehmen (The Connected Enterprise) die globale Wettbewerbsfähigkeit der Kunden verbessert werden soll dieser Vorstellung nach werden Informationen aus den Produktionsanlagen mit dem restlichen Unternehmen vernetzt, um den Geschäftswert zu steigern. Das ist besonders wichtig für Prozesskunden, für die Betriebszeit und dauerhafte Leistungsfähigkeit entscheidend sind.

"Wir werden unsere Domänenexpertise weiterhin bereitstellen jetzt auch mit Unterstützung eines führenden, in den Fortune 500 gelisteten Unternehmens im Bereich der Industrieautomatisierung", sagte Paul Galeski, Gründer und CEO von MAVERICK. "Damit entsteht die beste momentan verfügbare Kombination zur Ausnutzung der Vorzüge von Informationen, wie sie die Leistung in der Prozessindustrie voranbringen."

MAVERICK hat seinen Sitz in Columbia, Illinois, unterhält in den USA 21 Standorte und beschäftigt über 300 Ingenieure und technische Verkäufer. Im Juli 2016 wurde das Unternehmen vom Magazin The Silicon Review als eines der "50 Best Companies to Watch" ("50 beste Unternehmen, die man beobachten sollte") 2016 genannt.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen mit Schwerpunkt auf industriellen Automatisierungs- und Informatiklösungen, sorgt für mehr Ertrag bei seinen Kunden und für eine nachhaltigere Welt. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt etwa 22.000 Angestellte, die Kunden in mehr als 80 Ländern betreuen.

Über MAVERICK Technologies

MAVERICK wurde 1999 gegründet und ist der größte unabhängige Systemintegrator in Nordamerika. Das Unternehmen ist einer der internationalen Marktführer im Bereich Industrieautomatisierung, Unternehmensintegration und strategische Fertigungslösungen für Kunden in verschiedensten Fertigungs- und Verarbeitungsbranchen. MAVERICK nutzt seine einzigartige, unternehmensweite Perspektive dafür, suboptimale Vorgänge zu ermitteln und die Leistung zu steigern, um so für mehr Sicherheit, Effizienz und Gesamtrentabilität zu sorgen. Die Mitarbeiter, Verfahren und technischen Kapazitäten des Unternehmens können sicherstellen, dass mittels der am besten geeigneten Technologie die richtige Lösung für jedes Projekt geliefert wird. Firmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die Reaktionsfähigkeit, den ergebnisorientierten Ansatz und das Engagement für ihren Erfolg bei MAVERICK. Im Laufe der Jahre hat MAVERICK mehr als 15.000 Projekte in 46 Ländern in sechs Kontinenten abgeschlossen. Weitere Informationen über MAVERICK finden Sie unter mavtechglobal.com Unsere Pressemappe können Sie hier herunterladen: mavtechglobal.com/press

