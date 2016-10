NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist nach seiner Erholung am Freitag mit moderaten Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial fiel am Montag zuletzt um 0,33 Prozent auf 18 248,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0407 Prozent auf 2159,57 Zähler und für den technologiewertelastige Nasdaq 100 ging es um 0,32 Prozent auf 4860,28 Punkte nach unten.

Die Blicke der Anleger richten sich nun bereits auf die bald anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen. Dem Anlageexperten Russell Investments zufolge sollten sich Anleger an das Stolpern des Marktes in diesen Zeitabschnitt gewöhnen. Weitere Kursrückgänge böten die Möglichkeit, billiger in den Markt einzusteigen. Und damit sei in diesem Quartal zu rechnen, in dem der Kalender gespickt sei mit Risiken, von der im November anstehenden US-Präsidentenwahl bis zur Verschärfung der Geldpolitik durch die amerikanische Notenbank.

Am Montag konnten insgesamt gemischt ausgefallene Konjunkturdaten nicht für überzeugende Impulse sorgen. Während der ISM-Index für die Industrie im September überraschend deutlich gestiegen war, waren die Bauausgaben im August entgegen den Erwartungen gefallen.

Die Titel der drei großen US-Autobauer legten allesamt zu, nachdem der Absatzrückgang im September bei diesen Herstellern zumeist nicht so schlimm ausgefallen war wie erwartet. Am besten schnitt General Motors ab, dessen Kurs um mehr als 1 Prozent stieg. Ford und Fiat Chrysler legten jeweils um knapp ein halbes Prozent zu.

Janus Capital sprangen gar um mehr als 12 Prozent nach oben. Der US-Vermögensverwalter will mit dem britischen Branchenkollegen Henderson Global zusammengehen. Das künftige Unternehmen werde den Namen Janus Henderson Global Investors tragen und Vermögen in Höhe von mehr als 320 Milliarden US-Dollar verwalten, wie die Gesellschaften mitteilten. Einer der prominentesten Angestellten von Janus Capital ist der Starinvestor Bill Gross, der wegen seiner Anlageerfolge an den Finanzmärkten als "Anleihekönig" bekannt ist. Er hatte im September 2014 nach der Eskalation eines Führungsstreits überraschend die Allianz-Tochter Pimco verlassen./he

