Quintiles IMS Holdings, Inc. (NYSE:Q) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Transaktion des gleichwertigen Zusammenschlusses von IMS Health Holdings, Inc. (NYSE:IMS) und Quintiles Transnational Holdings Inc. erfolgreich abgeschlossen hat. Durch die Fusion von IMS Health, einem führenden internationalen Unternehmen für Informations- und Technologieservices, und Quintiles, dem weltweit größten Anbieter von Services für Produktentwicklung und integriertes Gesundheitswesen, entsteht ein führender Anbieter von Informationsdiensten und technologiegestützten Gesundheitsdiensten globalen Maßstabes und internationaler Reichweite sowie eine vollständige Suite von Komplettangeboten für Kliniken und Handel.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161003006374/de/

Details zum Abschluss der Fusion

Heute hat IMS Health mit Quintiles fusioniert, wobei Quintiles das verbleibende Unternehmen ist, das jetzt Quintiles IMS Holdings, Inc. heißt und auch als QuintilesIMS bezeichnet wird. Der Handel mit Aktien von IMS Health an der New Yorker Börse wurde heute gestoppt; sie werden dort nicht mehr geführt. Gemäß den Bedingungen der Fusionsvereinbarung wurde jede Aktie von IMS Health zur tatsächlichen Zeit der Fusion automatisch in einen Anteil von 0,3840 einer Aktie von Quintiles umgewandelt.

Über QuintilesIMS

QuintilesIMS (NYSE:Q) ist ein führender integrierter Anbieter informations- und technologiegestützter Services im Gesundheitswesen weltweit und setzt sich dafür ein, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer klinischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen. QuintilesIMS entstand durch die Fusion von Quintiles und IMS Health. Die etwa 50.000 Mitarbeiter des Unternehmens führen Geschäftstätigkeiten in mehr als 100 Ländern durch. Unternehmen, die durch Behandlungsinnovationen, Gesundheitsversorgung und Zugänglichkeit die praktische Situation für die Patienten verbessern und für besseres Outsourcing klinischer Studien sorgen möchten, können sich die Vielfalt gesundheitsbezogener Informationen, Technologien und Servicelösungen von QuintilesIMS zu Nutze machen, um neue Einblicke und Methoden zu schaffen. QuintilesIMS bietet klinische wie kommerzielle Lösungen an und liefert seinen Kunden so eine einmalige Gelegenheit, das vollständige Potential von Innovationen und modernen Errungenschaften im Gesundheitswesen zu realisieren.

Als international führendes Unternehmen für den Schutz der Privatsphäre der Patienten nutzt QuintilesIMS Gesundheitsdaten, um entscheidende empirische Erkenntnisse zu Erkrankungen und Behandlungsformen zu liefern. Über eine große Vielzahl von Technologien und Sicherungen für die Privatsphäre schützt QuintilesIMS die Privatsphäre und verwaltet gleichzeitig Informationen, um so Fortschritte im Gesundheitswesen zu erreichen. Diese Einblicke und praktischen Kompetenzen sind nützlich für Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Pharma, für die medizinische Forschung, Behörden, Zahlungsträger sowie für andere Interessenvertreter im Gesundheitswesen bei der Entwicklung und Genehmigung neuer Behandlungsformen, der Ermittlung nicht gedeckten Therapiebedarfs und beim Verständnis von Sicherheit, Effektivität und Wert von Pharmaprodukten bei der Verbesserung der Gesundheitsergebnisse allgemein. Weitere Informationen finden Sie unter www.QuintilesIMS.com.

Hier klicken, um mobile Benachrichtigungen von Quintiles zu abonnieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161003006374/de/

Contacts:

Tor Constantino

QuintilesIMS Medienarbeit

tor.constantino@quintilesims.com

+1.484.567.6732 (Büro mobil)

oder

Tom Kinsley

QuintilesIMS Anlegerpflege

tom.kinsley@quintilesims.com

+1.203.448.4691

oder

Phil Bridges

QuintilesIMS Medienarbeit

phil.bridges@quintilesims.com

+1.919.998.1653 (Büro)

+1.919.457.6347 (mobil)

oder

Todd Kasper

QuintilesIMS Anlegerpflege

todd.kasper@quintilesims.com

+1.919.998.2590