NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Positiv ausgefallene Konjunkturdaten aus der amerikanischen Industrie hätten die Erwartung einer Zinserhöhung noch in diesem Jahr erhöht, sagten Händler. Der Einkaufsmanagerindex ISM des Sektors war im September von 49,4 Punkten im Vormonat auf 51,5 Punkte geklettert. Bankvolkswirte hatten im Schnitt hingegen nur mit 50,4 Punkten gerechnet. Der Indikator signalisiert damit wieder eine Belebung der Industriekonjunktur. In den vergangenen Monaten hatte die US-Industrie geschwächelt.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,79 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,18 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 7/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte ein. Ihre Rendite betrug 1,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 15/32 Punkte auf 98 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,34 Prozent./he

AXC0118 2016-10-03/21:35