Wien - Die Finanzaufsicht BaFin hat am Freitag beim Amtsgericht Düsseldorf beantragt, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schnigge Wertpapierhandelsbank SE zu eröffnen, so die Experten von "FONDS professionell"."Die Geschäftsleitung der Bank hatte der Aufsicht zuvor die Zahlungsunfähigkeit angezeigt", habe die Bonner Behörde am Freitagabend mitgeteilt.

