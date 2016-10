Karlsruhe (ots) - Deutschland, einig Vaterland? Eine wirkliche Freude über das Erreichte kann angesichts der hässlichen Bilder aus Dresden nicht aufkommen. Am Tag der Einheit zeigt sich, wie tief gespalten das Land und wie brüchig das Eis ist. Zwar ist es nur eine kleine Minderheit, die sich artikuliert, doch sie weiß, wie sie sich in Szene setzen und ihre Botschaften platzieren kann.



