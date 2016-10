Frost Sullivan, die Growth Partnership Company, hat Cell Science Systems Corporation (CSS) mit dem Best Practices Award 2016 als "North American Food Intolerance Testing Company of the Year" ausgezeichnet. Grundlage für die Preisvergabe war eine aktuelle unabhängige Analyse des Marktes für Nahrungsmittelunverträglichkeitstests von Frost Sullivant. CSS erreichte als einziger Anbieter mit 9,5 Punkten (von max. 10 Punkten) einen "hervorragenden" Score. Der Preis basiert auf den Kriterien visionäre Innovation, Technologie/Leistung und Kundenauswirkungen.

Die Analyse zeigte, dass CSS in den letzten 20 Jahren als Marktführer eine bemerkenswerte Leistung bewiesen hat, die auf sein Hauptprodukt, den Alcat-Test auf Nahrungsmittel-/Chemikalien-Überempfindlichkeit, beruht. Hierbei handelt es sich um einen Zell-Test, der prüft, welche Nahrungsmittel, Chemikalien, Schimmelpilze, funktionelle Nahrungsmittel, Zusatzstoffe und Medikamente zu Irritationen führen und entzündungsinduzierte und/oder chronische Krankheitsbilder, wie Magen-Darm-Probleme, Hautausschläge, Adipositas, Arthritis, Migräne, chronische Müdigkeit und viele andere Störungen, verursachen.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung als Marktführer im Bereich der Tests auf Nahrungsmittelempfindlichkeit und -unverträglichkeit. In jüngster Zeit durchgeführte Untersuchungen weisen erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Beziehung zwischen Überempfindlichkeit auf Nahrungsmittel, Entzündung und dem angeborenen Immunsystem im Rahmen unserer Gesundheit und unseres Wohlbefinden insgesamt zu verstehen", so Roger Deutsch, President und CEO von Cell Science Systems.

Eine vor kurzem an der Northern Illinois University durchgeführte Studie berichtete, dass die Teilnehmer nach dem Test in Bezug auf ihre Körperzusammensetzung, Krankheitssymptome und Gesamtentzündungen im Körper Verbesserungen erfuhren.

Angespornt durch den Erfolg seines Hauptprodukts hat CSS sein Sortiment erweitert, so dass jetzt auch Darmerkrankungen wie Zöliakie, Reizdarmsyndrom und Morbus Crohn abgedeckt werden. Auch bietet das Unternehmen verschiedene molekulare Tests für chronische Erkrankungen an, darunter das MethylDetox-Profil, das Kunden hilft, ihre genetische Konstitution zu verstehen und Gesundheitsprobleme durch Änderung der Ernährung und der Nährstoffzufuhr anzugehen.

Der Alcat-Test von CSS ist das einzige in diesem Marktsegment angebotene Testverfahren, dass unter Verwendung strikter Normen von unabhängigen Einrichtungen geprüft wurde. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist seine vollständige vertikale Integration. CSS ist nicht nur ein Labor, sondern auch ein bei der US-Gesundheitsbehörde FDA registrierter Medizintechnikhersteller, der freiwillig die ISO EN 13485-Zertifizierung aufrechterhält. Das Unternehmen führt nicht nur die Tests durch, es stellt auch die Instrumente und die zugehörigen Testsubstanzen her. Damit erreicht es eine bessere Qualitätskontrolle.

CSS hat seinen Sitz in Deerfield Beach im US-Bundesstaat Florida und unterhält eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Deutschland.

