Zu einem fachlichen Meinungsaustausch über die praktische Arbeit des Großhandels mit Obst und Gemüse traf sich am 30.08.2016 in Berlin eine hochrangige Delegation des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) mit Vertretern des DFHV und des Berliner Fruchthofs. Die BfR-Delegation wurde geleitet von BfR-Präsident Prof. Dr. Dr. Hensel. An der Spitze der DFHV-Delegation und...

Den vollständigen Artikel lesen ...