Für 2017 wird die Rewe International AG ihre Strategie der qualitativen Expansion konsequent fortsetzen. Insgesamt sind aus heutiger Sicht wieder rund 80 neue Filialen und über 100 Generalsanierungen in Österreich geplant. Quelle: Radu Bercan / Shutterstock.com Auch in den CEE-Ländern, in denen BILLA vertreten ist - Tschechien, Slowakei, Bulgarien, Ukraine, Russland...

Den vollständigen Artikel lesen ...