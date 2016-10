Landwirtschaftsminister Robert Habeck hat am 20. September den Startschuss für die 30. Dithmarscher Kohltage gegeben. "Es ist stark, was hier eine ganze Region aus Gemüse macht. Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus werden geschickt verbunden, so dass die Kohltage über Schleswig-Holstein hinaus bekannt sind. Sie sind ein Musterbeispiel für ein erfolgreiches...

