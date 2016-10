Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im September insgesamt leicht abgeschwächt. Offenbar sehen die Bundesbürger die deutsche Wirtschaft in den nächsten Monaten auf einem schwächeren Wachstumskurs. Dies signalisiert der dritte Rückgang der Konjunkturerwartung in Folge. Auch die Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung verlieren in diesem Monat,...

Den vollständigen Artikel lesen ...