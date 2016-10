Der Welt-Birnen-Kongress Interpera, eine auf Birnen fokussierte internationale Veranstaltung, wird dieses Jahr in Südafrika stattfinden. Das ist das erste Mal, dass die Veranstaltung in dem Land organisiert wird. Sie wird vom 16.-18. November 2016, in dem Allée Bleue Wine Estate, Groot Drakenstein, in Franschhoek, veranstaltet. Auf der Interpera 2016 wird sich die internationale...

Den vollständigen Artikel lesen ...