FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. Oktober:

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:30 D: Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) Außenhandels-Pk, Berlin 11:00 EU: Erzeugerpreise 08/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: ABB Capital Markets Day, Zürich D: Deutsche Börse Handelsstatistik 09/16 D: Commerzbank Investor Day, London USA: Micron Q4-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: Beginn der 19. Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München (bis 6.10.) 09:00 D: Eröffnungs-Pk zur Motorradmesse "Intermot" (5.-9.10.), Köln D: CeBIT-Topthema-Konferenz d!conomy (bis 05.10.), Düsseldorf Die Konferenz behandelt das jeweilige Top-Thema der vorangegangenen Messe CeBIT 15:00 D: Frankfurter Finanzplatzgespräch: "Drei Monate nach dem Brexit-Votum - was nun, Frankfurt?" mit Hessens Finanzminister Thomas Schäfer 15:00 USA: Vor Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank (07. bis 09.10.2016), Washington 15:00 h Pressekonferenz IWF zur aktueller Konjunkturprognose 18:00 USA: Google will Neuheiten vorstellen. Erwartet wird unter anderem ein neues Smartphone-Modell. San Francisco B: EU-Afghanistan-Konferenz (bis 05.10.) Bei dem Ministertreffen soll es um Unterstützung des Landes bis 2020 gehen J: Elektronikmesse Ceatec Japan 2016 (bis 07.10.) HINWEIS CHN: Feiertag, Börsen geschlossen

