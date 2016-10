Über die Hälfte des EU-Etats geht für Agrar- und Strukturhilfen drauf. Sinnvoller wären Projekte, die einen Mehrwert für die gesamte EU bringen - etwa in der Migrations- und Verteidigungspolitik.

Was fängt die EU eigentlich mit all dem Geld an, das ihr zur Verfügung steht? Wer den Bürgern diese Frage stellt, dürfte meist diese Antwort erhalten: Ein Großteil der Mittel fließt in den Agrarsektor. Der eine oder andere dürfte sich zudem an Infotafeln vor Baustellen erinnern, die auf finanzielle Unterstützung durch die EU-Regional- und Strukturpolitik hinweisen.

Öffentliche Wahrnehmung und Realität passen hier zusammen: Der größte Anteil des EU-Haushalt entfällt exakt auf diese beiden Bereiche. Im Zeitraum 2014 bis 2020 wird die EU insgesamt 960 Milliarden Euro ausgeben, also 137 Milliarden Euro pro Jahr. Davon fließen 29 Prozent in Agrarsubventionen, 34 Prozent in regional- und strukturpolitische Projekte.

Dass hohe Agrarausgaben ein Ärgernis darstellen, ist hinreichend bekannt. Aber was verbirgt sich hinter der Regional- und Strukturpolitik? Man könnte vermuten, dass es darum geht, die wirtschaftliche Entwicklung ärmerer Mitgliedstaaten zu unterstützen. Doch das passiert nur mit einem Teil der Mittel. Erhebliche Beträge gehen auch an wohlhabende Mitgliedstaaten. Ein Beispiel ist die Errichtung eines Besucherzentrums auf dem historischen Schlachtfeld im niedersächsischen Kalkriese. Dort wurde vor 2000 Jahren der römische Feldherr Varus mit seinen Legionen von den Germanen ...

