=== 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt *** 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Außenhandels-PK, Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise August Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-2,8% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Physik, Stockholm *** 12:50 ES/EZB-Direktor Praet, Rede beim Financial Forum von "Expansion" und KPMG, Madrid 14:05 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Lacker (derzeit nicht stimmberechtigt im FOMC), Charleston *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen im September *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - CH/ABB Ltd, Capital Markets Day, Zürich - IR/Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Delegationsreise in den Iran (seit 2.10.) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in China geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

