Endlose Verhandlungsrunden, unzählige Telefonate: Die Syrien- Diplomatie zwischen Russland und den USA scheint gescheitert.

Die direkten Gespräche zwischen den USA und Russland zur Schaffung einer Waffenruhe in Syrien sind gescheitert. Washington hat den direkten Draht nach Moskau abreißen lassen. Man habe alles dafür getan, gemeinsam mit Moskau die Gewalt in dem Bürgerkriegsland zu beenden, erklärte Außenamtssprecher John Kirby. Russland sei aber seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen.

"Das ist keine Entscheidung, die uns leicht gefallen ist", sagte er. Der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest betonte: "Die Geduld aller mit Russland ist am Ende." Moskau gab dagegen den USA die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. Vorausgegangen waren schier endlos erscheinende Verhandlungen und zahllose Telefonate zwischen den Außenministern John Kerry und Sergej Lawrow. Unter anderem gab es keine Einigung über die Frage, welche der syrischen Rebellengruppen als terroristisch und welche als gemäßigt einzustufen sind.

Moskaus UN-Botschafter Witali Tschurkin äußerte in New York die Hoffnung auf eine baldige Wiederherstellung der russisch-amerikanischen Zusammenarbeit im Syrien-Konflikt. Allerdings halte Moskau in Syrien und auch im Irak an seinen Zielen fest: "Das Hauptziel in diesem Teil der Welt ist, alle Terroristen von dort zu verdrängen." ...

