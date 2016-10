Zürich - Diese Woche startet die Herbstsaison der beliebten WWF-Lager. 332 Kinder und Jugendliche werden in den Herbstferien vielfältige Abenteuer erleben und unvergessliche Eindrücke in der Natur sammeln. Jedes Jahr veranstaltet der WWF über 100 Ferienlager in der ganzen Schweiz.

Bereits seit Samstag erwachen Tierfreunde auf einem Bio-Bauernhof in Reigoldswil, wenn der Hahn kräht. Ab nächster Woche werden im Nationalpark Spurensucherinnen durch die Täler streifen und Hirsch, Steinbock und Bartgeier ...

