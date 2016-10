Als offizieller Partner und offizielle Armbanduhr der IFHA überreichte Longines der Familie Romanet am 3. Oktober 2016 in Paris feierlich den Longines and IFHA International Award of Merit.

Juan-Carlos Capelli, Vice President von Longines und Head of International Marketing, erklärte dazu: "Es ist eine große Ehre, das hohe Engagement der Familie Romanet für den Pferdesport zu würdigen, bei dem Longines vor mehr als 100 Jahren mit der Zeitmessung begann. 2013 wurden wir ein Partner der IFHA, die bereits von Louis Romanet geleitet wurde. Seitdem haben wir die sportlichen Aspekte des Pferderennens mit einer Serie von Auszeichnungen gemeinsam weiterentwickelt. Louis Romanets Vater, Jean Romanet, führte die Bemühungen seines eigenen Vaters und seines Onkels zur Regulierung des Pferderennens in Frankreich fort. Sein Einfluss erstreckte sich dabei über die Grenzen des Kontinents hinweg, als er die internationale Kooperation zwischen den Aufsichtsorganen des Pferdesports unermüdlich förderte. Er wirkte an der Entwicklung des Gruppenrennens in Europa mit, das die Grundlage für das Graded-Stakes-System in Nordamerika bildete. Seine Vision der Wiedervereinigung der Interessengruppen des Pferderennsports weltweit führte zur Einrichtung der International Conference of Horseracing Authorities. Der großartigen Arbeit, die dieser überragende Mann geleistet hat, gilt meine höchste Bewunderung."

Louis Romanet, Vorsitzender der IFHA, brachte seinen Dank für die Auszeichnung im Namen der Familie Romanet zum Ausdruck. "Mit diesem Award werden die mehr als 100 Jahre gewürdigt, in denen sich meine Familie über drei Generationen für den Pferderennsport eingesetzt hat: mein Großonkel, mein Großvater und insbesondere mein Vater, dessen Vision nicht nur die Schaffung der IFHA zu verdanken ist, sondern auch die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Pferderennsportorganen in der ganzen Welt. Die Chance, 1968 an der Seite meines Vater zu arbeiten und mitzuerleben, wie die International Conference of Horseracing Authorities in einen starken internationalen Verband verwandelt wurde, der sich für das Wachstum und den Schutz des globalen Pferderennsports einsetzt, ist für mich eine Quelle großen Stolzes auf das Erbe der Familie Romanet. Die Einbeziehung von Vertretern der großen Pferderennsportregionen aus der ganzen Welt ist ein kennzeichnendes Merkmal der Föderation und dieses wurde 2003 mit der Einsetzung von drei stellvertretenden Vorsitzenden, die ganz Amerika, Europa bzw. Asien vertreten, formell bestätigt. Ich freue mich sehr, dass sich die Branche in diesen Regionen weiterentwickelt und dass die Asian Racing Federation, die European and Mediterranean Horseracing Federation und die OSAF and Pan American Conference Rennsport und Zucht international aufbauen und damit die Ziele meines Vaters bei der ersten International Conference 1967 verwirklichen."

