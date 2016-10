MONTREAL, QUÉBEC (KANADA -- (Marketwired) -- 10/04/16 -- Bombardier (TSX: BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) freut sich, bekannt geben zu können, dass es den zuvor angekündigten Verkauf seines Amphibienflugzeugprogramms an das in British Columbia angesiedelte Unternehmen Viking Air Limited abgeschlossen hat. Die Vereinbarung umfasst die Musterzulassung für alle Varianten des Flugzeugs, die CL-215, die CL-215T und die Bombardier 415, sowie Dienstleistungen zur Kundenbetreuung nach dem Erwerb. Dank dieser Veräußerung wird Bombardier besser dazu in der Lage sein, sich auf seine Kernbereiche mit höherem Wachstumspotenzial zu konzentrieren: Business-Jets, Verkehrsflugzeuge und Schienenverkehr.

Die Transaktion erhielt die Zustimmung aller maßgeblichen Zulassungsbehörden und andere staatliche Genehmigungen.

Über Bombardier Spezialflugzeuge

Bombardier bietet das breiteste Portfolio an Verkehrs- und Geschäftsflugzeugplattformen für den Einsatz als Spezialflugzeuge. Bombardiers Regionalflugzeuge der CRJ Series, Turboprops der Q Series sowie die Geschäftsflugzeuge Learjet, Challenger und Global werden weltweit von über 45 Militär-, Regierungs-, Sicherheits- und Unternehmenskunden eingesetzt. Durch die Erweiterung des Portfolios um die brandneuen Flugzeuge der C Series steigt die Anzahl von Plattformen und Folgeprodukten für den Einsatz in Sondermissionen auf sechs bzw. 14.

Als Generalunternehmer oder in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten im Bereich Integration für spezifische Einsatzbereiche hat das Bombardier-Spezialflugzeugteam einen breiten Katalog von missionskritischen Modifikationen entwickelt, die, in Verbindung mit den zuverlässigen und erprobten Flugzeugplattformen des Unternehmens, jeder Anforderung und jedem Einsatzzweck gewachsen sind. Die weltweite Flotte von 375 Spezialflugzeugen zeichnet sich durch hervorragende Beförderungszuverlässigkeit aus und wird durch das weltweite Kundenservicenetzwerk von Bombardier unterstützt.

Über Bombardier

Bombardier ist der weltweit führende Hersteller von Flugzeugen und Zügen. Bombardier richtet Tag für Tag den Blick in die Zukunft und entwickelt die Mobilität weltweit weiter, indem das Unternehmen das überall vorhandene Verlangen nach effizienterem, umweltfreundlichem und angenehmem Transport erfüllt. Unsere Fahrzeuge, Dienstleistungen und vor allem unsere Mitarbeiter haben uns zu einem weltweit führenden Transportunternehmen gemacht.

Der Hauptsitz von Bombardier befindet sich in Montreal, Kanada. Unsere Aktien werden unter dem Kürzel BBD an der Börse von Toronto gehandelt und wir sind im Dow Jones Sustainability North America Index notiert. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 18,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung - oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier.

