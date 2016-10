ADVA Optical Networking SE / Oscilloquartz und Arcadiz Telecom synchronisieren das belgische Notfallnetz . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

ASTRID implementiert neues Rubidium-Zugangslösung mit fortschrittlichem Holdover-Algorithmus für höchst zuverlässige Netzsynchronisation Brüssel, Belgien. 4. Oktober 2016. Oscilloquartz, ein Unternehmen von ADVA Optical Networking, gab heute bekannt, dass der Netzbetreiber ASTRID die OSA 5411 in einem neuen Synchronisationsnetz implementiert hat, welches von Arcadiz Telecom aufgebaut wurde. Mithilfe des Geräts wird ASTRID, der Betreiber des belgischen Behördennetzes für Notfallkommunikation, sein Übertragungsnetz präzise synchronisieren. Die OSA 5411 verfügt neben Rubidium-basierten Taktgebungs- und Synchronisationsfunktionen über einen einzigartigen Holdover-Algorithmus. Die neue Synchronisationslösung konnte nahtlos in das vorhandene Glasfasernetz von ASTRID integriert werden und sorgt im ganzen Land für die erforderliche Präzision bei der Netzsynchronisation. "Unser Netz ist die Lebensader der Rettungsdienste in Belgien. Ausfallsicherheit und Stabilität sind von höchster Bedeutung. Wir wissen, dass eine präzise Synchronisation für die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Netzes unabdinglich ist. Wir haben uns deshalb für die Zusammenarbeit mit Partnern entschieden, auf die wir uns verlassen können und die sicherstellen, dass wir die höchsten Standards erfüllen", so Jürgen Poels, Leiter der Abteilung Radio Networks Systems and Transport bei ASTRID. "Oscilloquartz und Arcadiz Telecom haben eine Lösung entwickelt, die sich vollständig in unser bestehendes Netzmanagementsystem integrieren lässt. Hinzu kommt, dass die Installation ohne jegliche Betriebsunterbrechungen erfolgte und wir in jeder Phase des Prozesses auf beide Teams zählen konnten." Dank der zuverlässigen Synchronisationsverteilungs- und Sicherungsfunktionen der neuen Ende-zu-Ende-Lösung kann ASTRID die 10 Provinzen Belgiens mit präzisen Frequenz-, Phasen- und Tageszeitinformationen versorgen. Die OSA 5411 ist das neueste Mitglied der OSA 5410-Serie und das branchenweit erste Gerät für Zugangsnetze, das über Rubidium-basierte Zeitreferenz- und Synchronisationsfunktionen sowie einen einzigartigen Holdover-Algorithmus verfügt. Dies ermöglicht bei Ausfällen globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) eine deutlich längere Überbrückungszeit für Frequenz- und Phaseninformation. Die Synchronisationslösung lässt sich darüber hinaus einfach im Zusammenspiel mit der optischen Übertragungstechnik von ASTRID - der ADVA FSP 3000 - konfigurieren. "Die OSA 5411 gewährleistet eine kontinuierlich hohe Leistung im ASTRID-Netz. Sie bietet hochpräzise Synchronisationsfunktionen und einen zuverlässigen Frequenzstandard, der sich auch im Laufe der Zeit nicht ändert. In Notfällen ist gerade diese Genauigkeit und Zuverlässigkeit ausschlaggebend", so Jörg Urban, Director Business Development bei Oscilloquartz. "Die OSA 5411 verfügt über vor Ort austauschbare, gedoppelte Netzteile, die einen unterbrechungsfreien Netzbetrieb gewährleisten und Mobilfunkdienste vor unerwünschten Ausfällen schützen. Mit ihrer Leistungsfähigkeit und Flexibilität unterstützt die OSA 5411 das ASTRID-Netz bei seinen wichtigsten Aufgaben: der Notfallversorgung und dem Schutz der belgischen Bevölkerung." "Gemeinsam mit Oscilloquartz haben wir eng mit ASTRID zusammengearbeitet, um die vollständige Integration und umfassende Effektivität der installierten Lösung zu gewährleisten. Wir wissen, dass neben innovativer und zuverlässiger Technologie auch Vertrauen eine wichtige Rolle spielt. Deshalb hat unser Team unermüdlichen Einsatz gezeigt, um allen Erwartungen gerecht zu werden", so Marc Vandeputte, Director Solutions and Technologies bei Arcadiz Telecom. "Zahlreiche Notfall- und Sicherheitsdienste nutzen ASTRID für ihre Kommunikation, und jedes Jahr werden es mehr. Derzeit verbindet das Netz über 70.000 Geräte. Dank unserer robusten und zuverlässigen Synchronisationslösung kann diese Kommunikationsinfrastruktur wachsen und sich weiterentwickeln und in Zukunft auch mobile Technologien der nächsten Generation unterstützen." Weiterführende Informationen zur Bereitstellung und Gewährleistung von höchstpräziser Synchronisation (assisted partial timing support) finden Sie im neuesten Video von ADVA Optical Networking: http://youtu.be/M5KY1taktNg (http://youtu.be/M5KY1taktNg). # # # Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren durchgängige Synchronisationssysteme, die in alten und neuen paketbasierten Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als Unternehmen von ADVA Optical Networking schaffen wir neue Möglichkeiten für die Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oscilloquartz.com (http://www.oscilloquartz.com). Über ADVA Optical Networking

Bei ADVA Optical Networking schaffen wir neue Alternativen für künftige Kommunikationsnetze, neue Ideen für eine vernetzte Welt. Unsere intelligenten Telekommunikationslösungen umfassen Hardware-Systeme, Software und Dienstleistungen, die von mehreren hundert Netzbetreibern und Tausenden Unternehmen eingesetzt werden. Seit zwanzig Jahren helfen wir unseren Kunden mit innovativer Übertragungstechnik, ihre Netze wettbewerbsfähiger zu machen und damit erfolgreicher zu sein. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Als ihr zuverlässiger Partner sind wir stets bereit, ihre Erwartungen zu übertreffen. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter: www.advaoptical.com (http://www.advaoptical.com/). (http://www.advaoptical.com/) Veröffentlicht von:

