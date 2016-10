FMW-Redaktion

Eine Rally fragt nach den Gründen nicht - so lautet eine vermeintliche Börsenweisheit. Und am Freitag schien der Dax einen Grund für eine Rally zu haben mit dem Gerücht, dass die Sache mit der Deutschen Bank schon irgendwie gut ausgehen werde bzw. das US-Justizministerium sich mit der DB auf eine milde Strafzahlung geeinigt habe. Aber Pustekuchen: das war nur ein Gerücht, die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bank und dem US-Justizministerium haben noch nicht einmal begonnen! Gleichwohl die Aktien der Deutschen Bank im frühen Handel sogar im Plus - und das obwohl gestern die Preise für Credit Default Swaps (CDS; Kreditausfallversicherungen) auf die Deutsche Bank auf ein neues Allzeithoch gestiegen waren. Man ist also hierzulande noch ...

