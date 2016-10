FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Kofferhersteller Rimowa wird französisch. Der Luxusgüterhersteller LVMH übernimmt 80 Prozent an dem auf Hartschalenkoffer spezialisierten Unternehmen. Der Kaufpreis beläuft sich auf 640 Millionen Euro, wie die Unternehmen mitteilten. Der Enkel des Unternehmensgründers macht dabei sein Erbe zu Geld: Dieter Morszeck verkauft die Mehrheit an Rimova an die Franzosen, behält aber einen Anteil und nimmt auch seine Führungsfunktionen weiter wahr. Alexandre Arnault von LVMH soll nach Abschluss der Transaktion Dieter Morszeck als Co-Chef zur Seite gestellt werden.

Rimova wurde 1898 in Köln gegründet und hat sich einen guten Ruf als Kofferhersteller erarbeitet. Im laufenden Jahr dürfte das Unternehmen einen Umsatz von über 400 Millionen Euro erzielen. Morszeck gründet mit einem großen Teil des Verkaufserlöses eine Stiftung, mit der er Forschungs-, Gesundheits-, Bildungs- und Hilfsprojekte unterstützen möchte.

October 04, 2016

