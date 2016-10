Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Die angekündigte Auslizensierung der weltweiten Vermarktungsrechte an dem monoklonalen Antikörper MEDI2070 an Allergan entspreche der Strategie des britischen Pharmakonzerns, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Dienstag. An seinen Umsatzprognosen für AstraZeneca ändere dies nichts./edh/ck

ISIN: GB0009895292