Die Deutsche Bank hat Vivendi von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 22 Euro angehoben. Zwar sei der Markt skeptisch hinsichtlich einer Trendwende bei der französischen Bezahl-Fernsehtochter Canal+, sie aber glaube daran, schrieb Analystin Laurie Davison in einer Studie vom Dienstag. Laut Davison könnte die regulatorische Überprüfung im Juni 2017 ein Kurskatalysator sein. Sie hob ihre Ergebnisschätzungen je Aktie für Canal+ in Frankreich um 20 bis 30 Prozent an und liegt mit ihren EPS-Schätzungen für die gesamte Mediengruppe daher über den durchschnittlichen Analystenprognosen./ck/tih /ck

ISIN: FR0000127771