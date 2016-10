Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta015/04.10.2016/09:30) - Herr Dr. Dionys Lehner wird sein

Vorstandsmandat bei der Linz Textil Holding AG, das mit 31. Dezember 2016

ausläuft, nicht verlängern. Damit tritt er mit Ende 2016 von allen operativen

Führungsaufgaben zurück.



Herr Dr. Lehner ist im 40. Jahr der Leitung der Linz Textil-Gruppe. Aufsichtsrat

und Belegschaft danken ihm für die erfolgreiche, engagierte und ethisch korrekte

Wahrnehmung der konzernalen Führungsaufgaben. Seit 1977 hat sich der

vergleichbare Linz Textil-Umsatz verzehnfacht. Der Cash-Flow ist von knapp minus

10 Prozent auf voraussichtlich gut 10 Prozent der Betriebsleistung für das Jahr

2016 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 80 Prozent und die Konzernbilanz

enthält keine Bankschulden.



Neu in den Vorstand der Linz Textil Holding AG kommt als kaufmännischer Vorstand

und Sprecher des Vorstands mit 1. Februar 2017 Herr Hermann Wiesinger (MMBA).

Die Vorstandsbestellung erfolgt bis zum 31. Dezember 2020. Herr Wiesinger (geb.

1971, wohnhaft in Linz) ist seit rund 20 Jahren bei einer italienischen

Maschinenbaufirma tätig und hat seit 2003 die Funktion des kaufmännischen

Leiters inne. Wir heißen ihn herzlich willkommen.



Die Lücke im Zweiervorstand der Linz Textil Holding AG im Jänner 2017 wird

temporär Herr Mag. Otmar Zeindlinger schließen. Herr Zeindlinger ist

Geschäftsführer der Linz Textil GmbH und Prokurist der Linz Textil Holding AG.

Er ist verantwortlich für die Leitung des Rechnungswesens der gesamten Gruppe.



Linz, am 4.Oktober 2016



