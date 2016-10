IncellDx, Inc., ein Unternehmen für Einzelzellen-Präzisionsmedikamente, hat heute bekannt gegeben, dass das internationale peer-geprüfte medizinische Journal Cancer Immunology, Immunotherapy ein Manuskript mit folgendem Titel veröffentlicht hat: "Quantification of PD-L1 and PD-1 expression on tumor and immune cells in non-small cell lung cancer (NSCLC) using non-enzymatic tissue dissociation and flow cytometry" ("Quantifizierung von PD-L1 und PD-1 Expression an Tumor- und immunen Zellen in Non-Small Cell-Lungenkrebs (NSCLC) unter Verwendung von nicht-enzymatischer Gewebedissoziation und Flusszytometrie)." Dr. med. Bruce Patterson, Gründer und CEO erklärte, dass dies eine neuartige Einzelzellen-Vorgehensweise zur Quantifizierung der Expression von PD-L1 und PD-1 Expression an Tumor- und immunen Zellen in Tumorproben von Non-Small Cell Lungenkrebs (NSCLC) ist. Die Methode wurde sowohl anhand von Aspiration mit feiner Nadel (FNA) als auch anhand von Tumorbiopsien validiert. Die Proben werden nicht-enzymatikal in Einzelzellen-Suspensionen unter Verwendung des IncellPREP™-Kits von IncellDx homogenisiert, so dass eine Einzelzellen-Probe entsteht, bevor ein Formalin-fixierter, in Paraffin eingebetteter Block (FFPE) erstellt wird.

Dr. Patterson führte aus, "Wir glauben, dass diese objektive Quantifizierung der PD-L1 Expression in Tumor- und Immunzellen in NSCLC eine bessere Prognose der Patientenreaktion auf die neuen PD-1 Immunotherapien in einem Arbeitsablauf liefern wird, die sich gut für primäre Indizierungen eignet, wobei die Erstdiagnose unter Verwendung verschiedener Methoden zum Testen des Tumors erfolgt. Die Vorbereitung des Assays und der Probe werden automatisiert und gestatten Abwicklung an einem Tag.

Das PD-L1 und PD-1 Assay ist die erste Ausgabe von IncellDx, Inc.s neuer Familie von einzelligen, multiparametrischen Molekularprodukten namens OncoTect® iO für Immuno-Onkologie in einer Vielzahl von Gewebearten. Das Papier ist jetzt online verfügbar unter http://link.springer.com/article/10.1007/s00262-016-1889-3.

