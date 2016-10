FMW-Redaktion

Was tut sich an den Future-Märkten, wie sind die Investoren dort positioniert? Blicken wir zunächst auf den Devisen-Markt anhand der COT-Daten:

Der Dollar ist wieder gesucht, in der Vorwoche haben die Investoren (meist Hedgefonds) ihre Dollar-Long-Positionen im Vergleich zur Vorwoche um satte 31% erhöht und sind damit so bullisch für den Greenback wie seit sieben Wochen nicht mehr! Das gilt nicht für das Verhältnis von Euro-Dollar, wo sich der Zuwachs von Euro-Longpositionen mit dem Zuwachs der Euro-Shortpositionen (zum Dollar) in etwa die Waage hält.

Der Dollar profitierte vielmehr von einer geänderten Einschätzung des kanadischen Dollars, des schweizer Franken und vor allem des britischen Pfunds, jeweils zum Dollar. So wurden etwa vor allem Long-Positionen auf den schweizer Franken massiv abgebaut mit einer Schließung von gut 14.000 Long-Kontrakten auf die schweizer Währung - damit wurde mehr als die Hälfte der am Markt befindlichen Long-Positionen in nur einer Woche abgebaut, ein seltenes Ereignis in diesem Währungspaar!

Hart erwischt hat es auch das britische Pfund - und hier hatte man offenkundig einen guten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...