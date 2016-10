Bei Tuifly und Air Berlin kommt es zu vereinzelten Ausfällen und Verspätungen: In Berlin-Tegel blieben fünf Maschinen am Boden, in Hamburg zwei. Hintergrund ist offenbar der Umbau der Krisen-Airline Air Berlin.

Bei den Fluggesellschaften Tuifly und Air Berlin kommt es auch am Dienstag vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen. Am Airport Berlin-Tegel wurden laut Internetseite fünf Flüge von Air Berlin gestrichen. In Hamburg sollten nach Angaben einer Flughafensprecherin zwei Flüge ausfallen. In Frankfurt sind am Dienstagmorgen drei Tuifly-Maschinen zunächst am Boden geblieben. Sie sollten laut Abflugplan gegen Mittag zu ihren Ferienzielen aufbrechen. ...

