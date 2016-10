Führende Mobile Enterprise Lösungen am Infinigate-Stand (Halle 12.0-403)



München (ots/PRNewswire) - Für die erfolgreiche Einführung mobiler Geschäftsprozesse im Unternehmen sind drei Faktoren entscheidend: eine ganzheitliche Enterprise Mobility Strategie, die richtigen Mobile Enterprise Security Lösungen und kompetente Technologie-Partner. MobileIron (NASDAQ: MOBL), der führende Anbieter im Bereich Enterprise Mobility Management, präsentiert am Stand seines Distributors Infinigate die neuesten Sicherheitslösungen und Best Practices für das vernetzte, mobile Unternehmen. Ein Team von Experten bestehend aus Sicherheits- und Mobility-Strategen, Lösungsherstellern sowie erfahrenen Implementierungspartnern diskutiert mit Fachbesuchern, wie man die mobile Datennutzung im Geschäftskontext sicher macht.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20140923/147891



Die mobilen Technologien haben sich in der Arbeitswelt etabliert. Unternehmen können also nicht mehr überlegen, ob sie Smartphones, Tablets & Co. erlauben, sondern sie müssen handeln und basierend auf den eigenen Anforderungen an die Sicherheit von Daten/Content ein ausreichendes Sicherheitsniveau finden. Dabei steht im Vordergrund die Flexibilität der Mitarbeiter nicht massiv einzuschränken und dadurch deren Motivation/Engagement auf die Probe zu stellen. Letztendlich ist die Akzeptanz der Mitarbeiter ein Treiber für die mobilen Prozessoptimierungen.



"Auf der it-sa zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner Infinigate, wie Unternehmen von den Chancen durch den Einsatz mobiler Lösungen profitieren können", erklärt Peter Machat, Director DACH und Osteuropa bei MobileIron.



Interessenten können vorab gerne einen Termin mit Infinigate und den MobileIron Mitarbeitern vereinbaren. Wenden Sie sich dazu bitte an Herrn Dominik Podolsky, dpodolsky@mobileiron.com.



MobileIron



MobileIron (NASDAQ: MOBL) bietet Unternehmen weltweit die sichere Grundlage, Mobile First Organisationen zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.mobileiron.com.



OTS: MobileIron newsroom: http://www.presseportal.de/nr/79444 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_79444.rss2



Pressekontakt: Sara Day MobileIron Telefon: +1-650-336-3123 E-Mail: sara@mobileiron.com



Presse-seitig Marina Baader und Jürgen Höfling 81669 München Tel. +49 89 45207500 Marina.Baader@presse-seitig.de Juergen.Hoefling@presse-seitig.de