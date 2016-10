Torrance, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Agile-1 (http://www.agile1.de/), ein globaler Anbieter von Personalmanagementlösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass sich seine Abteilung Recruitment Process Outsourcing (RPO) in der 2016 Baker's Dozen-Liste des HRO Today Magazines in gleich zwei Kategorien, nämlich Enterprise RPO-Anbieter und RPO-Anbieter im Gesundheitswesen, platzieren konnte. Agile-1 wird damit bereits im zweiten Jahr in dieser prestigeträchtigen Liste geführt und erstmalig in der Kategorie Gesundheitswesen.



"Agile-1 hat sich zu einem Wettbewerber ersten Ranges entwickelt, der sich vom Spitzenplatz der RPO-Anbieter für den Mittelstand im Jahre 2015 auf die Enterprise-Anbieter-Liste des HRO Today Magazine 2016 "RPO Bakers Dozen Customer Satisfaction Survey" bewegen konnte. Dies zeigt, dass Agile-1 in der Lage ist, RPO-Programme von zunehmender Größe und Komplexität zu bewältigen und gleichzeitig seinen hervorragenden Service und die exzellenten Ergebnisse für seine Kunden aufrechterhalten kann", so Elliot Clark, CEO des HRO TodayMagazine.



"Wir könnten nicht zufriedener sein mit den Ergebnissen der diesjährigen Umfrage", stellt Peter Carvalho fest, President von Agile-1. "Mit unserer anhaltenden Expansion in die globalen Märkte erweitern und entwickeln sich auch unsere RPO-Programme und deren Auslieferung, und das ist eine direkte Folge des kundenseitigen Vertrauens, sich von uns auf die nächste Ebene der Talentsuche führen zu lassen. Diese engen Partnerschaften mit unseren Kunden ermöglichen es uns, besser auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen zu können und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten".



Tracey Richardson, Vice President der RPO-Practice von Agile-1, führt näher aus, wie das Unternehmen seine Präsenz im Sektor Gesundheitswesen gesteigert hat. "Dieser Erfolg ist das Ergebnis einer Kombination aus strategischen Veränderungen einschließlich der Optimierung unseres Dienstleistungsmodells, der Rekrutierung von Talenten mit erheblicher Erfahrung im Gesundheitswesen und der Einführung eines proprietären Programm-Bewertungsmodells. Dies ermöglicht uns, Prozessverantwortung, Änderungen und Risiken vor der Umsetzung besser diskutieren zu können".



Die Rankings geben nicht die Meinung von HRO Today wieder, sondern basieren ausschließlich auf Kundenfeedback aus Online-Befragungen. HRO gewichtet die Fragen mithilfe eines mathematischen Algorithmus und wertet anschließend die Ergebnisse in den Unterkategorien Leistungsspektrum, Auftragsvolumen und Servicequalität aus. Das Ranking basiert auf den in diesen Kategorien erreichten Ergebnissen und auf dem Gesamtergebnis.



Informationen zu Agile-1



Agile-1 RPO ist ein bewährter Recruitment Outsourcing-Partner mit Know-how in den Praxisbereichen Fertigung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie und Contact Center. Unsere skalierbaren Lösungen erweitern, ergänzen oder transformieren effektiv die Art und Weise, wie Unternehmen talentierte Mitarbeiter finden. Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/agile-1?trk=company_logo) und Twitter @Agile1Global.



OTS: Agile-1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107673 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107673.rss2



Pressekontakt: Ronnie Kihlstadius Marketing Communications Manager rkihlstadius@agile1.com