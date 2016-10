Erfurt (ots) - Wie zwei Teenager versuchen, die Hochzeit ihrer Eltern zu retten und dabei selbst viel über Freundschaft und Gefühle lernen, zeigt KiKA am 7. Oktober um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD in der Premiere der niederländischen Familienkomödie "Rhabarber Rhabarber" (NDR). Der zwölfjährige Sim (Thor Braun) und die gleichaltrige Winnie (Nina Wyss) begegnen sich, als ihre Eltern Rik (Korneel Evers) und Tosca (Fockeline Ouwerkerk) sich ineinander verlieben. Für Sim ist das nichts Neues, denn sein Vater Rik hat schon zwei Ehen hinter sich. In der neuen Patchworkfamilie verstehen sich zunächst alle Familienmitglieder bestens, und vor allem Sam und Winnie freuen sich auf die anstehende Hochzeit ihrer Eltern. Doch dann kommt es zu ersten Problemen - und die Kinder befürchten, dass das große Fest platzen könnte. In ihrer Verzweiflung beschließen sie, ein Video mit den zehn wichtigsten Beziehungstipps zu drehen. Natürlich geht es dabei auch um die Freundschaft zwischen Sim und Winnie selbst, die sich langsam näher kommen und feststellen müssen, dass es auch in ihrer Beziehung zu Reibereien, Eifersucht und Missverständnissen kommen kann. Die Familienkomödie ist eine Produktion des niederländischen Regisseurs Mark de Cloe und gewann unter anderem 2015 den Emmy Kids Award als bester TV-Film. KiKA zeigt "Rhabarber Rhabarber" (NDR) am 7. Oktober um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD. Verantwortliche Redakteurin beim NDR ist Sandra Le Blanc-Marissal.



