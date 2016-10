-------------------------------------------------------------- Hier Info anfordern http://ots.de/cNjdJ --------------------------------------------------------------



Marl (ots) - Im Oktober 2016 blickt die STR Direkt GmbH auf 35 Jahre am Markt für Direktwerbung zurück. Anlass Bilanz zu ziehen und nach vorn zu schauen. Über 1500 zufriedene Kunden konnten durch die Fachagentur für Haushaltswerbung in Nordrhein-Westfalen ihre Angebote ohne Streuverlust im Briefkasten des Kunden platzieren. Rund 350 Stammkunden nutzen die STR Direkt GmbH regelmäßig, um Handzettel, Flyer, Prospekte, Warenproben, Kataloge oder Anzeigenblätter auf diesem Weg zustellen zu lassen.



Dieser Erfolg bestätigt die Arbeitsweise des Unternehmens: Effizient, sicher und professionell. Die inhabergeführte STR Direkt GmbH beachtet immer die Rechte des Verbrauchers, was die Reputation des Auftraggebers schützt.



Ralf Bochinski, Geschäftsführer der STR Direkt GmbH bestätigt: "Individuell zugestellte Werbemittel erzielen eine besonders hohe Aufmerksamkeit. Der Schlüssel zum Erfolg ist jedoch die maßgeschneiderte Umsetzung jedes einzelnen Auftrages mit geschultem Personal. Das garantieren wir unsren Kunden seit 35 Jahren."



