Es ging ungewöhnlich schnell: Nicht einmal ein Jahr nach der Konferenz von Paris kann das Weltklimaabkommen in Kraft treten. Die letzte politische Hürde hat der Pakt nun genommen.

Der historische Pariser Klimavertrag kann Anfang November in Kraft treten. Das Europaparlament votierte am Dienstag in Straßburg mit überwältigender Mehrheit für das erste weltweit verbindliche Abkommen zum Kampf gegen die Erderwärmung - damit sind die Voraussetzungen erfüllt.

Mit dem Vertrag verpflichtet sich die Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf "deutlich unter zwei Grad" Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, der in Straßburg dabei war, würdigte den Moment als historisch.

Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...