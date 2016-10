Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Peugeot von 13,30 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die europäische Autoindustrie hätten sich etwas aufgehellt, schrieb Analyst Stuart Pearson in einer Branchenstudie vom Dienstag. So seien die Brexit-bedingten Einbußen geringer als befürchtet und die Marktentwicklung in Brasilien sowie Russland besser als bislang erwartet. Für den französischen Autobauer erhöhte er seine Gewinnprognose (EPS) für 2017 um 8 Prozent./edh/la

AFA0019 2016-10-04/13:56

ISIN: FR0000121501