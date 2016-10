LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Schutz vor nächtlichem Fluglärm am Flughafen Leipzig/Halle muss nach Angaben der Landesdirektion Sachsen derzeit nicht neu reguliert werden. Das gab die Behörde am Dienstag nach der turnusgemäßen Überprüfung der Belastungen durch Nachtflüge an dem Frachtdrehkreuz bekannt.

Wie es hieß, ist das nächtliche Flugaufkommen der sechs verkehrsreichsten Monate - Juni, Juli und September bis Dezember - im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar gestiegen. So seien in den genannten Monaten wischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr 16 985 Flüge abgewickelt worden und damit 8,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch trotz dieser Steigerung seien die festgelegten Lärmgrenzen nicht überschritten worden. Dies liege unter anderem daran, dass beispielsweise leichtere Flugzeuge die lärmintensiven schweren Maschinen abgelöst hätten, sagte ein Sprecher der Landesdirektion./jab/DP/stw

