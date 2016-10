Hoppla! Der DAX hatte am Freitag ja einen beeindruckenden Turnaround hingelegt und all die wichtigen charttechnischen Auffanglinien zurückerobert, die zuvor gefallen waren. Das April-Hoch (10.474 Punkte) und die 20-Tage-Linie (10.490 Punkte) waren die wichtigsten - und heute Nachmittag baut der deutsche Leitindex sein wiedergewonnenes Terrain noch aus. Kann das gutgehen?

Es könnte, muss aber beileibe nicht. Denn solche Rallyes fanden sich in den letzten Wochen öfter. Vorgehalten haben sie bislang nicht - und war sollte ausgerechnet jetzt der Befreiungsschlag gelingen, der sich in Schlusskursen über dem bisherigen Jahres-Verlaufshoch (10.802 Punkte) manifestieren würde? Was auffällt:

Autotitel vorne, der Euro zieht

Die Finanztitel, die vom Turnaround der Deutschen Bank am Freitag allgemein profitierten, sind nicht vorne in der Gewinnerliste. Nur die Deutsche Bank selbst steigt relativ kräftig weiter, obwohl klar wurde, dass die am Freitag als Basis der Rallye ...

