InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK), das führende weltweite Unternehmen im Bereich Marketingumsetzung, hat heute den Beitritt von Peter Thompson als kaufmännischem Leiter (Chief Commercial Officer) berichtet. Peter Thompson wird die weltweiten Vertriebs- und Marketing-Aktivitäten des Unternehmens leiten, wobei sein Schwerpunkt darauf liegen wird, mit InnerWorkings die gesteckten Wachstumsziele zu erreichen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161004005982/de/

Peter Thompson Joins InnerWorkings (Photo: Business Wire)

Peter Thompson war zuvor Chief Executive Officer bei Perkins Investment Management und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit der Führung leistungsstarker Vertriebs-Teams in einer wachstumsorientierten Business-to-Business-Umgebung. Bei Perkins realisierte er den Anstieg der Vermögensbasis des Unternehmens von 8,9 Milliarden auf 22 Milliarden USD-Dollar und erweiterte die Kundenbasis auf den Märkten für institutionelle und Privatanleger sowie für Anlagevermittler in den USA, Asien und Europa.

"Peter Thompson hat nachgewiesenermaßen erfolgreich mit CEOs und Geschäftsleitungen von Fortune-500-Unternehmen zusammengearbeitet und konnte dabei ehrgeizige Wachstumsziele verwirklichen", sagte Eric D. Belcher, Chief Executive Officer bei InnerWorkings. "Wir sind dabei, den professionellen High-End-Vertrieb als Wachstumsmotor unseres Unternehmens weiterzuentwickeln, und dabei stellt die Ergänzung unseres Teams durch Peter Thompson einen wichtigen Schritt dar."

Peter Thompson wirkte zuvor auch als Präsident und Chief Executive Officer bei der Chicago Asset Management Company, LLC (von 2007 bis 2009) und als Executive Vice President bei Ariel Capital Management (von 1994 bis 2006), wo er für die Bereiche Institutional Business Development (Weiterentwicklung des Institutsgeschäfts) und Client Service (Kundenservice) verantwortlich war. Dabei spielte er eine zentrale Rolle bei der Ausweitung der Vermögensbasis von Ariel von 2 Milliarden auf mehr als 21 Milliarden US-Dollar. Peter Thompson ist derzeit Mitglied verschiedener Boards, so der Booth School of Business der University of Chicago, des Providence College und der WGA/Evans Scholars Foundation.

Dazu Peter Thompson: "Ich teile Eric D. Belchers Begeisterung und seine Vision hinsichtlich der Zukunft von InnerWorkings. Die Chancen sind absolut real und sehr spannend. Ich freue mich darauf, anfangen zu können."

Über InnerWorkings, Inc.

InnerWorkings, Inc. (NASDAQ: INWK) ist weltweit führend im Bereich Marketingumsetzung und arbeitet für Fortune-1000-Marken aus vielen verschiedenen Branchen. Das Unternehmen bietet umfassende ausgelagerte Unternehmenslösungen und nutzt dabei eigene Technologie, ein umfangreiches Zulieferernetz sowie umfassende Branchenkenntnisse zur Optimierung der Produktion von markenbezogenem Marketingmaterial und der Auftritte von Einzelhandelsunternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen. InnerWorkings hat seinen Sitz in Chicago, Illinois und unterstützt seine internationalen Kunden mit mehr als 1.500 Mitarbeitern bei der Durchführung facettenreicher Markenkampagnen in jedem größeren Markt auf der ganzen Welt. Zu den vielen von InnerWorkings betreuten Branchen gehören: Einzelhandel, Finanzdienstleister, das Gastgewerbe, Verbrauchsgüter, gemeinnützige Organisationen, das Gesundheitswesen, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Rundfunk- und Kabelnetzanbieter sowie Transportunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.inwk.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161004005982/de/

Contacts:

InnerWorkings, Inc.

Sarah Barnes, Senior Director of Marketing

312.784.2616

sbarnes@inwk.com