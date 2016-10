Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ABB nach dem Kapitalmarkttag auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 21,70 Franken belassen. Aus den breit gefächerten Aussagen stächen besonders die bedeutenden vereinbarten Partnerschaften in der Stromnetzsparte und bei der Digitalisierungsstrategie hervor, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Dienstag. Auch wenn es hinsichtlich der Margen gemischte Signale gegeben habe, dürften die Aussagen am Markt gut aufgenommen werden./tih/mis

AFA0062 2016-10-04/16:10

ISIN: CH0012221716