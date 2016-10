Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Fraport nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Er sehe drei Kurskatalysatoren auf kurze Sicht, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer Studie vom Dienstag. Erstens sich verbessernde monatliche Verkehrszahlen, zweitens die in diesem Monat anstehende Entscheidung über einen Anstieg der Flughafengebühren und drittens der Abschluss von Zukäufen in Griechenland./ck/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0068 2016-10-04/16:18

ISIN: DE0005773303