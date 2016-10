Die DZ Bank hat die Einstufung für Metro AG auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 31 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Herbert Sturm in seiner Branchenstudie zum Thema "Online-Handel auf dem Vormarsch" vom Dienstag. Die 2017 bevorstehende Aufspaltung des Metro-Konzerns in zwei neue Konzerne sieht Sturm als wesentliches kurstreibendes Element an. Durch die strategische Fokussierung der beiden neuen Unternehmen eröffne sich neues Wachstumspotenzial. Die Metro-Aktie bleibe seine Top-Empfehlung im Einzelhandelssektor. Bei Media Saturn steige der Online-Anteil bis 2019/20 auf rund 13 Prozent nach 8,3 Prozent im Jahr 2014/15./ag/ck

