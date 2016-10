Bad Marienberg - Freie und befristet beschäftigte Mitarbeiter in Fernsehproduktionsfirmen haben künftig einen klar geregelten Anspruch auf Pensionskassenzuschüsse durch die Arbeitgeber bei Filmproduktionen für ARD und ZDF, so die die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...