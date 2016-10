Ludwigshafen - BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat mit der Planung für den Bau eines neuen Vitamin-A-Komplexes in Ludwigshafen begonnen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die neue Anlage wird die jährliche Produktionskapazität der BASF für Vitamin A um 1.500 Tonnen erhöhen.

Den vollständigen Artikel lesen ...