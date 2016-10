Nürnberg (ots) - Der Gewerbeimmobilienspezialist TLG IMMOBILIEN AG setzt bei Vermietung und Ankauf auf die High-end-Software estatePro / "Insbesondere die Flexibilität der Software und das Know-how der Software-Experten haben uns gezeigt, dass wir mit der Immowelt AG den richtigen Partner gefunden haben." / Mit estatePro komplexe Gewerbeimmobilien und große Projekte einfach vermarkten



Software-Deal auf der Expo Real in München: Pia Maria Goossens, Bereichsleiterin Strategisches Portfolio-/Assetmanagement der TLG IMMOBILIEN AG, und Immowelt-CEO Carsten Schlabritz haben auf der internationalen Fachmesse eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Künftig nutzen die Mitarbeiter des Gewerbeimmobilienspezialisten TLG IMMOBILIEN AG an den Standorten Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock die Software estatePro für die Vermietung von Bestandsimmobilien und den Ankauf neuer Objekte. estatePro wurde zugeschnitten auf die Anforderungen von Gewerbemaklern, Projektentwicklern und Bauträgern.



Den richtigen Partner gefunden



"Wir haben eine Software gesucht, mit der wir unser auf Wachstum und Ertragsoptimierung ausgerichtetes Geschäftsmodell effizienter unterstützen können", erklärt Pia Maria Goossens. "Insbesondere die Flexibilität der Software und das Know-how der Software-Experten haben uns überzeugt, dass wir mit der Immowelt AG den richtigen Partner gefunden haben." Vorausgegangen war ein mehrstufiger Auswahlprozess. "In einer umfassenden Analyse der führenden Anbieter hat sich estatePro am Ende durchgesetzt", erklärt Goossens.



Die rund 120 Mitarbeiter der TLG IMMOBILIEN AG managen Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren sowie Einzelhandelsobjekte in ganz Ostdeutschland. "Wir freuen uns, dass wir eines der führenden Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland als Kunden gewonnen haben", sagt Carsten Schlabritz, CEO der Immowelt AG. "Der Auftrag unterstreicht erneut die herausragende Bedeutung unserer Software für die professionelle Immobilienvermittlung."



Modernes Design und komfortable Benutzerführung



Komplexe Gewerbeimmobilien und große Projekte einfach vermarkten: estatePro glänzt mit modernem Design und komfortabler Benutzerführung. Funktionen wie easySearch, Prozess- und Börsenmanager machen die tägliche Arbeit deutlich einfacher und effizienter. Zusätzlich bietet die Software spezielle Features für die Vermarktung von Großprojekten und komplexen Immobilieneinheiten sowie das Verwalten von Strukturen großer Unternehmen. Sie eignet sich besonders für Gewerbemakler, Projektentwickler und Bauträger.



BU: Pia Maria Goossens, Bereichsleiterin Strategisches Portfolio-/Assetmanagement der TLG IMMOBILIEN AG, und Immowelt-CEO Carsten Schlabritz haben auf der Expo Real in München eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Foto: immowelt.de



Über die Immowelt AG:



Die Nürnberger Immowelt AG ist ein führender IT-Komplettanbieter für die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale, die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Zweiter Geschäftsbereich des Unternehmens ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die Immobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teil der Immowelt Group, zu der auch die Immonet GmbH und deren Immobilienportal immonet.de sowie das Portal Umzugsauktion.de und die CRM-Software ImmoSolve gehören.



Über die TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Berlin und Ostdeutschland und steht seit 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie verwaltet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin und weiteren regionalen Wirtschaftszentren in Ostdeutschland sowie ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Darüber hinaus zählen insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte im Portfolio der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



