Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta034/04.10.2016/18:40) - Die PHICOMM TECHNOLOGY (HONGKONG) CO.,

LIMITED, Hongkong, China, hat heute mitgeteilt, dass sie aktuell unmittelbar

352.000 Aktien und damit 50,03% der Stimmrechte unserer Gesellschaft hält.



Die PHICOMM TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED hat angekündigt, ein öffentliches

Pflichtangebot für die Aktien der FD Group AG abzugeben.



