04.10.2016 20:08

InFin Innovative Finance AG: Vertrag mit Mars One unterzeichnet

Der Verwaltungsrat der InFin Innovative Finance AG (Basel, Schweiz) wird die bereits genehmigte Kapitalerhöhung durchführen, die alle Aktien der Mars One Merchandise Plc (London, Vereinigtes Königreich) beinhaltet. Dies geschieht am 7. Oktober 2016 im Wege einer Sachkapitalerhöhung, um zunächst 3 Prozent der Mars One Merchandise Plc zu erwerben. Die restlichen Anteile werden im Rahmen einer ordentlichen Generalversammlung, die im November 2016 stattfinden wird, durch eine weitere Sachkapitalerhöhung mit Aktien zum aktuellen Marktpreis des heutigen Tages erworben. Insgesamt erfolgt der Erwerb sämtlicher Gesellschaftsanteile zu einer geplanten Bewertung in Höhe von EUR 87 Mio., was einem Abschlag gegenüber einer aktuellen Bewertung in Höhe von ca. 27 % entspricht.

Die InFin Innovative Finance AG (Basel, Schweiz) stellt innovative Leistungen bereit im Rahmen von Finanzierung, Gründung, Errichtung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Unternehmungen und Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland sowie das Halten und Verwalten von Lizenzen und Patenten aller Art.

Die Mars One Merchandise Plc (London, Vereinigtes Königreich) hält die exklusive globale Lizenz zur Vermarktung der Merchandisingprodukte im Rahmen der "Mars One"-Marke, die weltweit über 200 Millionen Menschen bekannt ist. Die Mars One-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen auf dem Mars landen zu lassen und dort eine dauerhaft bewohnbare Siedlung zu errichten. Um die Mission zu realisieren, hat die Stiftung bereits Verträge mit etablierten internationalen Unternehmen abgeschlossen.

