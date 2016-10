Die Vereinigung Cockpit sucht im zähen Tarifkonflikt wieder das Gespräch mit der Lufthansa und hat ein neues Verhandlungsangebot vorgelegt. Für die nächsten Wochen sollen Termine gefunden werden, gestreikt wird nicht.

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bringt mit einem neuen Verhandlungsangebot wieder Bewegung in den zähen Lufthansa-Tarifkonflikt. Die Gewerkschaft habe die Lufthansa am Dienstag schriftlich zur Aufnahme von offiziellen Tarifgesprächen über den Lohn aufgefordert, sagte ein Cockpit-Sprecher. Nun sollten für die nächsten Wochen Termine gefunden werden. Streiks der Gewerkschaft seien in der Zeit nicht möglich. Die Lufthansa begrüßt nach Aussagen einer Konzernsprecherin die Gesprächsofferte von Cockpit: "Verhandlungen sind der einzige Weg zur Lösung von Tarifkonflikten."

