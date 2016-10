Während des Talibansturms auf Kundus hat in Brüssel eine große internationale Afghanistan-Konferenz begonnen. Deutschland könnte weitere 1,7 Milliarden Euro geben - knüpft die Hilfe aber an Bedingungen.

Überschattet von einem schweren Taliban-Angriff auf die nordafghanische Stadt Kundus hat in Brüssel eine große internationale Geberkonferenz für das Land begonnen. Deutschland ist nach Angaben aus Regierungskreisen bereit, in den nächsten vier Jahren noch einmal bis zu 1,7 Milliarden Euro für Entwicklung und Wiederaufbau bereitzustellen. Die Hilfe soll aber stärker als bislang an Reformzusagen und eine engere Zusammenarbeit in Migrationsfragen geknüpft werden.

Um erste Voraussetzungen zu erfüllen, hatte die afghanische Regierung bereits im Vorfeld der Konferenz eine neue Abschiebevereinbarung mit den EU-Staaten akzeptiert. In dieser sagt sie die unkomplizierte Wiederaufnahme von in der EU nicht asylberechtigten Afghanen zu.

"Abschiebungen nach Afghanistan sind verantwortungslos", kommentierte die Menschenrechtsorganisationen Pro Asyl am Dienstag zu dem in vertraulichen Gesprächen ausgehandelten ...

