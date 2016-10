Ich sehe es als meine Aufgabe an, Sie auch auf interessante Basiswerte hinzuweisen, die nicht im Blickpunkt breiter Anlegerschichten stehen. So finde ich - was die Edelmetalle/Platinmetalle betrifft - seit mittlerweile Wochen Palladium durchaus interessant. Auch Platin könnte einen Blick wert sein.

