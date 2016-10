NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag im späten europäischen Handel seine Verluste mit einem Schlag wettgemacht. Im New Yorker Handel wurde die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1200 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1161 (Montag: 1,1236) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8959 (0,8899) Euro gekostet.

Ausschlaggebend für die Kehrtwende war die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach die Europäische Zentralbank vor einem Ende ihres milliardenschweren Wertpapierkaufprogramms ihre Käufe schrittweise verringern könnte. Das Volumen könnte laut einem Szenario um je 10 Milliarden Euro pro Monat vermindert werden, schrieb Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte EZB-Vertreter.

Stark unter Druck geriet zudem erneut das britische Pfund. Zunehmende Sorgen wegen eines möglichen "harten" Brexit lasten auf der Währung, die sowohl im Verhältnis zum US-Dollar, als auch zum Euro am Dienstag noch schwächer notierte als unmittelbar nach dem Votum für einen Austritt aus der Europäischen Union. Dabei fiel das Pfund zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 1985. Premierministern Theresa May hatte am Sonntag Spekulationen befeuert, dass die britische Regierung im Zuge der Austrittsverhandlungen auf die Teilnahme am EU-Binnenmarkt verzichten werde, um sich im Gegenzug Autonomie bei Einwanderungsfragen zu sichern./ajx/das

AXC0272 2016-10-04/20:59